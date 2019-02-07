فهد المطوع: الرائد الخامس جماهيرياً في السعودية

أوضح فهد المطوع، رئيس مجلس إدارة الرائد، بأن فريقه هو الخامس جماهيرياً في السعودية، مضيفا بأن حتى في منطقة القصيم تعد جماهير الفريق المقلم بالأحمر والأسود أكثر من نظيرتها في التعاون.

وقال المطوع خلال مقابلته مع "في المرمى" "بداياتي مع الرائد كانت متواضعة لأنه لم تكن لدي خبرة كافية أما الآن فأنا أملك خبرة أفضل". مضيفا أن عدم الاستقرار كان سببا في سوء النادي وقال "تغيير الرؤساء سبّب هبوط الرائد وصعوده كثيراً مؤخراً.

ولدى سؤاله عن سبب نجاح غريمه التعاون، قال المطوع "التعاون ناد مستقر وهو سبب نجاحه في الثلاث سنوات الأخيرة. وعلق رئيس الرائد بأن النادي إن استقر إداريا سيكون في أوائل الترتيب "إن استقر النادي سنكون من الخمسة الأوائل، فمستوانا الآن أفضل من الأعوام الأخيرة فالرائد هو الخامس جماهيريا في السعودية".

واختتم المطوع بقوله إن الفريق لم يدعم شتاء وقال "تم دعمنا من الصيف أما الشتاء لم ندعم أبداً، وكان أحمد الفريدي قريبا منا ولكن الصفقة لم تتم لظروف اللاعب الخاصة".