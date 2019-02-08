اتحاد جدة يعير بيزتش إلى سيول الكوري

وافق مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، برئاسة لؤي ناظر، على طلب نادي أف سي سيول الكوري الجنوبي، بالتعاقد مع المهاجم الصربي ألكسندر بيزتش.

وقال اتحاد جدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الجمعة: تعاقد الفريق الكوري الجنوبي مع بيزتش بنظام الإعارة لمدة 18 شهرا، وتمنى مجلس الإدارة التوفيق للاعب في مسيرته مع اف سي سيؤول.

وكان الاتحاد تعاقد مع صاحب الـ 27 عاما في الانتقالات الصيفية الماضية، ولم يظهر المهاجم الصربي بالمستوى المأمول، حيث سجل هدفا واحدا في منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وصنع هدفا أيضا، وشارك في 8 مباريات بشكل أساسي، ولعب 790 دقيقة.

ويتواجد اتحاد جدة في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، وذلك بعد 18 مباراة خاضها في مسابقة الدوري.