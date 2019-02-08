القادسية يرفع احتجاجه رسمياً للجنة الانضباط

أعلنت إدارة القادسية رفعها الاحتجاج رسميا للجنة الانضباط يوم الجمعة، على مشاركة سلطان الغنام لاعب النصر، بعد أن أصدر بحقه إيقافا لمباراتين يوم الثلاثاء، قبل أن تعلق لجنة الانضباط الإيقاف حتى مباراة الفريق القادمة.

وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت قرار إيقاف الغنام يوم الثلاثاء والذي كان من المقرر غيابه عن مواجهتي القادسية والأهلي، لتقوم لجنة الانضباط بتعليق قرارها يوم الأربعاء، يوم مباراة الفريق أمام القادسية، بحجة ضيق الوقت عندما صدر قرار الإيقاف.

وقال القادسية عبر حسابه في "تويتر" يوم الجمعة، إنه رفع احتجاجا رسميا متضمنا جميع التفاصيل، ويأتي هذا بعد إعلان النادي عن اعتراضه عقب المباراة التي جمعته بالمستضيف النصر يوم الأربعاء.

وفاز النصر في مواجهته أمام القادسية يوم الأربعاء في أولى مباريات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بثلاثية لهدف واحد، سجلها عبدالرزاق حمدالله وفهد الجميعة وسلطان الغنام.