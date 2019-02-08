تسلسل قضية مشاركة الغنام واحتجاج القادسية

يعد احتجاج إدارة القادسية على مشاركة سلطان الغنام، لاعب النصر، هو آخر الاحتجاجات التي رفعتها إدارات أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت قضية إيقاف الغنام في الثاني من فبراير الجاري، عندما تدخل اللاعب على نظيره أميسي في التعاون، لتقرر بعدها لجنة الانضباط بثلاثة أيام، تحديدا صباح يوم 5 فبراير، معاقبة اللاعب بالإيقاف لمباراتين رسميتين. لتقوم لجنة الانضباط في اليوم التالي، تعليق العقوبة حتى نهاية 10 فبراير، نظرا لضيق الوقت بين إصدار العقوبة ومباراة الفريق التالية.

واعتمدت إدارة القادسية على التوقيت لرفع احتجاجها على مشاركة الغنام، حيث تقدمت به بعد انتهاء المباراة بـ35 دقيقة، أي قبل انتهائها بـ48 ساعة كما تنص لوائح لجنة الانضباط.

وحتى الآن، وصل عدد الاحتجاجات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك إلى 5، حيث احتج الباطن على مشاركة حمدان الشمراني لاعب الفيصلي، و النصر على مشاركة علي النمر لاعب الوحدة، والاتحاد على الإنذار الثاني لغاري رودريغيز في مباراة الفريق أمام الوشم، والقادسية على الفتح بخصوص أحقية مشاركة محمد الفهيد، والقادسية على مشاركة سلطان الغنام لاعب النصر.