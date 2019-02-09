الباطن بدأ الاحتجاجات.. والنصر والقادسية أكثر من رفعها

شهد دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين العديد من الاحتجاجات التي تقدمت بها الأندية منذ بداية الجولة الأولى، وصولاً إلى احتجاج الرائد على مشاركة وليد باخشوين لاعب الوحدة بعد فوز الأخير في مباراتهما الدورية.

ورفعت إدارة الرائد احتجاجا للجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بداعي مشاركة وليد باخشوين لاعب الوحدة، رغم حصوله على 3 بطاقات صفراء سابقة.

ويعد نادي الباطن أول من احتج على مشاركة لاعب الخصم، بعد أن واجه الفيصلي في الجولة الأولى، ليعترض على مشاركة حمدان الشمراني لحصوله على بطاقة حمراء مع فريقه السابق، أهلي جدة، قبل الانتقال إلى عنابي سدير.

واحتجت أندية القادسية والنصر مرتين على مشاركة لاعبي الأندية المنافسة، حتى الآن، فقد رفع القادسية احتجاجا بعد مشاركة محمد الفهيد لاعب الفتح رغم حصوله على بطاقة حمراء في الجولة 16، قبل أن يعترض على مشاركة سلطان الغنام لاعب النصر، بعد أن صدر بحقه قرار إيقاف لمباراتين، إلا أن لجنة الانضباط علقت العقوبة لضيق الوقت وشارك اللاعب أمام القادسية.



وفي النصر، اعترضت الإدارة على مشاركة عبدالله كنو، لاعب الفيحاء، في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بداعي حصوله على 3 بطاقات صفراء في هذا الموسم. قبل أن ترفع احتجاجا آخر على مشاركة علي النمر، لاعب المواليد، خلال لقاء الفريقين الذي انتهى بخسارة الأول، بجانب لاعب مواليد آخر، أحمد عبده، إلا أنه رفض من قبل لجنة الانضباط.

وقدمت أندية الهلال والاتحاد احتجاجات على طرد لاعبيها خلال منافسات الموسم الحالي في الدوري وكأس الملك، حيث قام الأول بتقديم احتاج رسمي على طرد مدافعه الإسباني بوتيا الذي طرد في الدقيقة 73 أمام الرائد. فيما احتج النادي الغربي على طرد لاعبه غاري رودريغيز بعدما تلقى بطاقتين صفراوين أثناء قيامه بعمليات الإحماء في لقاء فريقه أمام الوشم في كأس الملك.