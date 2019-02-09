إدارة الفتح تجدد عقد لاجامي 5 مواسم مقبلة

أعلن مجلس إدارة نادي الفتح لكرة القدم يوم السبت عن تجديد عقد مدافع الفريق علي لاجامي لمدة خمسة مواسم مقبلة، وذلك بعد ساعات من الفوز على الشباب بهدف في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بيانا جاء فيه: مددت الإدارة عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم علي لاجامي لخمسة مواسم قادمة حتى 2024.



وجاء الإبقاء على خدمات لاجامي بناء على تقرير رفعه المدرب التونسي فتحي الجبال للإدارة والتي وافقت في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار الفني للفريق الأول.



ومن جانبه أعرب لاجامي عن سعادته باستمراره مع الفتح معبراً عن ارتياحه الكبير لما وجده من بيئة جاذبة وتعاون من الجميع لتطوير وإبراز إمكانياته واعدا جماهير الفريق ببذل قصارى جهده لخدمة النادي وتحقيق الأهداف المرجوة.