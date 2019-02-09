القرني يحرم التعاون من الفوز ويضمن التعادل للاتحاد

عاد اتحاد جدة إلى دوامة إهدار النقاط بعد تعادله سلبياً أمام ضيفه التعاون، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في ختام المرحلة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الاتحاد مهاجماً بحثاً عن هدفٍ مبكر وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه فهد المولد الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج المرمى. وواصل الاتحاد هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه عبدالعزيز البيشي الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي كاسيو الذي تصدى لها بصعوبة. ولم يتوقف هجوم الاتحاد وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه غاري رودريغيز الذي سدد كرةً قوية تصدى لها الحارس كاسيو لتعود لنفس اللاعب والذي حولها برأسه في الشباك إلا أن الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو ألغى الهدف بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد وكاد مهاجمه فهد المولد أن يفتتح التسجيل بعدما ارتقى لعرضية زميله التشيلي فيلانويفا وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس كاسيو. ورد التعاون وكان قريباً من تسجيل هدف السبق بعدما حول مهاجمه عبدالفتاح آدم عرضية زميله ابراهيم الزبيدي برأسه إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل التعاون هجومه وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه عبدالفتاح آدم الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء من زميله هيلدون راموس ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها بصعوبة لتعود للمدافع البرتغالي ماتشادو والذي سددها قوية إلا أن فواز واصل تألقه وأبعدها. ورد الاتحاد على هجوم التعاون بهجمة خطيرة لمهاجمه الصربي بيروفيتش الذي ارتقى لعرضية زميله جابر عيسى وحول الكرة برأسه لتجد الحارس البرازيلي كاسيو الذي أبعدها بصعوبة. وفي الوقت بدل الضائع أنقذ حارس الاتحاد فواز القرني فريقه من تلقي هدف محقق بعد تصديه ببراعة لانفرادة مهاجم التعاون هيلدون ليبقي النتيجة سلبية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 30 نقطة في المركز السادس، وارتفع رصيد الاتحاد إلى 14 نقطة في المركز قبل الأخير.