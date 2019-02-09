الفتح يصعق الشباب بهدف الشنيحي المتأخر

حقق الفتح فوزاً ثميناً على ضيفه الشباب 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في المرحلة 19 من دوري الأمير كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية للفتح الذي حاول الوصول إلى مرمى الشباب مبكراً حينما سدد لاعبه الجزائري إبراهيم شنيحي كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وكاد الفتح يفتتح التسجيل حينما أهدر مهاجمه منصور حمزي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله إبراهيم شنيحي ليسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وفي الشوط الثاني تواصلت إثارة المباراة وكاد الروماني بوديسكو لاعب الشباب يفتتح التسجيل بعد تلقيه كرة أمام المرمى من زميله المغربي مبارك بوصوفه ليسدد الكرة ذهبت بعيداً عن الشباك. وواصل الشباب هجومه وأهدر لاعبه مبارك بوصوفه هدفاً محققاً عقب تلقيه كرة عائدة من حارس الفتح إلا أنه سدد الكرة فوق العارضة.

وعند الدقيقة اضطر الشباب لإكمال المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه حسن معاذ لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية. وعند الدقيقة 68 سنحت فرصة للشباب لتسجيل هدف التقدم عقب حصوله على ركلة جزاء، والتي تصدى لها الروماني بوديسكو إلا أنه أهدرها.

وعند الدقيقة 88 تمكن الجزائري إبراهيم شنيحي مهاجم الفتح من تسجيل هدف الفوز لفريقه بعد متابعته لتسديدة زميله حمد الجهيم العائدة من الحارس ليحول الكرة برأسة في الشباك. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح إلى 25 نقطة متقدماً إلى المركز الثامن، وبقي الشباب على رصيده السابق 34 نقطة في المركز الرابع.