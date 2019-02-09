الوحدة يقلب الطاولة على الرائد ويهزمه بثلاثية

قلب الوحدة تأخره بهدف أمام مضيفه الرائد إلى فوز 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة التاسعة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الرائد بهدف سجله أحمد حمودان في الدقيقة 11، وتعادل ريناتو شافيز للوحدة في الدقيقة 29، وأضاف فواز الصقور الهدف الثاني في الدقيقة 52 قبل أن يسجل ماركوس جوليرمي الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة. واضطر الرائد لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد حسين الشويش في الدقيقة 70.

ورفع الوحدة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد الرائد عند 23 نقطة في المركز العاشر.