اتحاد جدة يطالب بطواقم أجنبية لباقي مبارياته في الدوري

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر، تقديم خطاب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم يطالب فيه بإسناد جميع مباريات الفريق المتبقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى طواقم تحكيمية أجنبية بما فيهم حكام الفيديو المساعدين "VAR".

وزاد النادي في بيانه بأنه يعتز بالحكام السعوديين إلا أن وضع الفريق لا يحتمل أي أخطاء تحكيمية في المرحلة المقبلة. وكان اتحاد جدة قد تعادل مع التعاون سلبياً في ختام مباريات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أدار اللقاء الحكم الدولي الأوزبكي رفشان إيرماتوف.