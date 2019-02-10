بيتيفا: لن نلعب بأسلوب دفاعي.. وسنحاول الفوز على الهلال

أكد البلغاري إيفايلو بيتيفا، مدرب القادسية، أن الفريق سيسعى للخروج بالنقاط الثلاث أمام الهلال المتصدر، مضيفا أن لا شيء مستحيلا في كرة القدم.

وقال بيتيفا في المؤتمر الخاص بالمباراة: الروح والإصرار والشجاعة هي مفتاح الفوز بالنقاط أمام الهلال، وأنا سعيد جدا بالمستويات التي ظهر بها الفريق في الجولتين الماضيتين.

وأضاف بيتيفا: نحترم قوة الهلال ولكن المباراة هي 11 لاعباً ضد 11 ولا شيء مستحيل، ولن نعتمد على الأسلوب الدفاعي ولا على الهجومي لكننا سنلعب بشكل متوازن.

وقال السوري يوسف قلفا محترف القادسية الجديد، إن الفريق يعلم صعوبة المواجهة وأضاف: مواجهة الهلال ليست سهلة ولكنها كأي مباراة أخرى، فنحن لدينا لاعبون مميزون وعلى كفاءة عالية وقادرون على تحقيق نتيجة إيجابية في الرياض، وسنعمل جميعا على الظهور بشكل مميز أمام الهلال كما فعلنا أمام النصر.