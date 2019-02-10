جوفينكو يبدي جاهزيته لمواجهة القادسية

اشترك الثنائي سالم الدوسري وسباستيان جوفينكو في تدريبات الهلال الجماعية استعداداً لمواجهة القادسية يوم الثلاثاء في الجولة العشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يكن اللاعب السعودي ضمن القائمة التي شاركت نهاية الأسبوع الماضي أمام الباطن بسبب الإصابة، فيما استبعد الكرواتي زوران ماميتش جوفينكو من تلك المواجهة بسبب عدم الجاهزية.

وسيفقد المدرب الكرواتي خدمات البرازيلي كارلوس إدواردو الذي تلقى البطاقة الحمراء أمام الباطن، بينما تعرض عبدالله عطيف إلى إصابة في عضلات البطن.

ويتصدر الهلال ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة وبفارق ست نقاط عن ملاحقه النصر.