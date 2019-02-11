اتحاد القدم السعودي يقرر عدم التجديد للمدرب بيتزي

أعلن اتحاد الكرة السعودي، يوم الاثنين، عدم تجديد تعاقده مع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب الأول، وذلك بعد الاطلاع على التقارير التي رفعتها اللجنة الفنية بالاتحاد.

وقال اتحاد الكرة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه الذي عقده، يوم الاثنين، بمقر الاتحاد في الرياض، إسناد مهمة تقديم دراسة لاختيار المدرب الجديد إلى اللجنة الفنية في الاتحاد وفق معايير تتوافق مع حاجة المنتخب في المرحلة المقبلة.

وتعاقد صاحب الـ 25 عاما مع المنتخب السعودي في نوفمبر 2017، بعد مسيرة ناجحة قضاها مع المنتخب التشيلي، وقاد الأخضر في كأس العالم 2018 في روسيا وخسر مباراتين أمام روسيا والأوروغواي قبل الفوز على مصر، والخروج من دور المجموعات، بالإضافة إلى قيادة المنتخب في كأس آسيا 2019 بالإمارات، والتي خرج فيها الأخضر من ثمن النهائي أمام اليابان، بعدما فاز على لبنان وكوريا الشمالية في دور المجموعات قبل الخسارة ضد قطر.