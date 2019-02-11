مواجهة ثأرية للنصر ضد الأهلي.. والهلال يستدرج القادسية

سيكون النصر أمام مفترق طرق ستحدد وجهته في المنافسة على لقب الدوري، حينما يخوض اختباراً صعباً، يوم الثلاثاء، أمام مضيفه أهلي جدة على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في حين يبحث المتصدر الهلال تأمين صدارته حينما يستضيف القادسية في افتتاح المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل النصر المباراة بصغوط كبيرة كونه يحتاج إلى الفوز لكي يبقي على الأقل فارق 6 نقاط مع المتصدر، في حين أن تعثره قد يوسع الفارق بينه وبين الهلال لاسيما إذا ما حقق الأخير 3 نقاط أمام القادسية، ويأمل النصر أيضاً في رد اعتباره من الأهلي الذي هزمه ذهاباً في الرياض بنتيجة 2-صفر.

ولن يكون بإمكان البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر الاستعانة بالمدافع سلطان الغنام الموقوف وزميله المهاجم النيجيري أحمد موسى لعدم شفائه من الإصابة، ونجح النصر في استعادة نغمة الانتصارات عقب فوزه على ضيفه القادسية 3-1 في المرحلة الماضية، بعد تعثره بالخسارة بذات النتيجة أمام مضيفه التعاون.

ويتطلع الأهلي لإكمال مسيرته الناجحة في المباريات الأخيرة عقب تحقيقه 4 انتصارات متتالية على حساب أحد والتعاون والباطن والحزم ليحتل المركز الثالث برصيد 36 نقطة وبفارق 4 نقاط عن النصر الوصيف، ويأمل الأوروغوياني خورخي فوساتي مدرب الأهلي الجديد في أن يقدم فريقه مستوى مميزا في أول ظهور له مع الفريق عقب إقالة الأرجنتيني بابلو غويدي مدرب الفريق السابق، وكانت إدارة الأهلي قد قررت إقالة الأرجنتيني غويدي عقب نهاية مباراة الباطن والتي انتهت بفوزه 2-1.

وعلى ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض يسعى الهلال إلى مواصلة انتصاراته وتوسيع الفارق بينه وبين الوصيف النصر إلى 9 نقاط، وحقق الهلال 3 انتصارات متتالية في المراحل الثلاث السابقة ليرفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الأول.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة الظهور الأول للإيطالي سباستيان جوفينكو الذي تعاقدت معه الإدارة الزرقاء خلال فترة الانتقالات الشتوية، وسيغيب عن المواجهة البرازيلي كارلوس إدواردو قائد الهلال الموقوف عقب طرده في المباراة الماضية أمام الباطن.

وستكون مهمة القادسية صعبة للغاية إذا ما أراد استعادة توازنه عقب خسارته أمام النصر في المرحلة السابقة، ويأمل القادسية في تحقيق نقطة على الأقل من أمام الهلال تبعده قليلاً عن مناطق الخطر حيث يحتل المركز العاشر برصيد 23 نقطة.