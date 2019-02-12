الهلال يطلب من الانضباط مراجعة عقوبة إدواردو

أوضح نادي الهلال، يوم الاثنين، أن مجلس الإدارة أرسل خطابا إلى لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، تضمن طلب مراجعة القرار الصادر ضد المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو.

وكانت لجنة الانضباط أوقفت محترف الهلال مباراتين مع تغريمه 10 آلاف ريال، بعد تدخله الذي وصفته اللجنة بـ"الوحشي" على لاعب الباطن في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الأسبوع 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي كسبها الهلال 3-2.

وقال الهلال في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": طالبت الإدارة لجنة الانضباط والأخلاق بمساواة عقوبة اللاعب إدواردو مع الحالات القضائية السابقة للاعبين خالفوا المادة نفسها، دون أن يتم إصدار عقوبات إضافية بحقهم، مشددة على ضرورة تطبيق ذات العقوبات على المخالفات المرتكبة دون وجود تباين في إصدار العقوبات بين لاعب وآخر، متسائلة عن سبب اختلاف عدد المباريات الموقف عنها اللاعب رغم تطابق المخالفة ذاتها.