الهلال يكتسح القادسية برباعية ويبتعد في الصدارة

واصل الهلال مسلسل انتصاراته عقب فوزه على ضيفه القادسية 4-1، يوم الثلاثاء، في المواجهة التي احتضنها ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في افتتاح المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية الهلال الذي كثف هجومه على مرمى القادسية ونجح مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز بتسجيل هدفٍ عند الدقيقة 24 إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو، وواصل الهلال هجومه وكاد لاعبه نواف العابد أن يفتتح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس الاسترالي جاك دونكان، وعند الدقيقة 34 لاعب الهلال نواف العابد من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله غوميز ليواجه المرمى ويراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال سيطرته وتمكن مهاجمه غوميز من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 46 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله محمد كنو ليسدد الكرة في الشباك، وعند الدقيقة 62 دفع الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال بمهاجمه الايطالي الجديد سباستيان جوفينكو بديلاً للبيروفي كاريليو، وفي الدقيقة 67 نجح البرازيلي بيسمارك فيريرا مهاجم القادسية بتسجيل هدف تقليص الفارق بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس العماني علي الحبسي.

ونجح الإيطالي جوفينكو بتسجيل هدفه الأول مع الهلال في الدقيقة 80 بعد تلقيه تمريرة متقنة من الفرنسي غوميز ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك، وعند الدقيقة 88 اختتم مدافع الهلال علي البليهي أهداف فريقه بتسجيله الهدف الرابع بعدما ارتقى لعرضية زميله محمد الشلهوب ليحول الكرة برأسه في شباك القادسية، وفي الدقائق الأخيرة أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب الهلال ناصر الدوسري لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى 49 نقطة في المركز الأول وبفارق 9 نقاط مؤقتاً عن النصر الذي سيواجه أهلي جدة في وقتٍ لاحق ، وبقي القادسية على رصيده السابق 23 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً.