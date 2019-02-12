ثنائية حمدالله تقود النصر لفوز صعب على الأهلي

رد النصر اعتباره من مضيفه أهلي جدة بعد فوزه عليه 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، يوم الثلاثاء، ضمن المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت المباراة بإثارة كبيرة خاصة من الأهلي الذي وضحت رغبته بتسجيل هدف مبكر وكان قريباً حينما تلقى لاعبه الروماني نيكولاي ستانسيو كرةً عائدة بالخطأ من البرازيلي برونو أوفيني ليسدد الكرة خارج المرمى، وواصل الأهلي نجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه الرماني ستانسيو حينما تلقى تمريرة من زميله دجانيني تافاريس ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس براند جونز الذي تصدى لها.

وواصل الأهلي هجومه وأهدر مدافعه سعيد المولد هدفاً محققاً بعد تلقيه عرضية مميزة من زميله الروماني ستانسيو أمام المرمى إلا أنها سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث، وعند الدقيقة 45+1 نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر من تسجيل هدف السبق بعد متابعته لرأسية زميله البرازيلي برونو العائدة من الحارس محمد العويس ليحول الكرة برأسه في الشباك.

وفي الشوط الثاني بدأ الأهلي مشوار البحث عن هدف التعادل وكان قريباً من ذلك بعد تلقي مهاجمه دجانيني تافاريس تمريرة من زميله حسين المقهوي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الاسترالي براند جونز الذي أبعدها بصعوبة، وواصل الأهلي هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه دجانيني تافاريس الذي ارتقى لعرضية زميله الروماني ستانسيو وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس براند جونز الذي أبعدها بصعوبة، وفي الدقيقة 59 تمكن السوري عمر السومة مهاجم الأهلي من تسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله حسين المقهوي بعد تعرضه لاعاقة داخل منطقة الجزاء من مدافع النصر برونو ك.

ورد النصر سريعاً وتحديداً بعد دقيقة حينما تمكن مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية مواطنه نور الدين مرابط برأسه في شباك الحارس محمد العويس، وحاول الأهلي كثيراً الخروج على الأقل بنقطة بعدما كثف هجومه على مرمى النصر إلا أنه فشل في هز شباك الحارس الاسترالي براند جونز.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد النصر إلى 43 نقطة في المركز الثاني وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، وبقي الأهلي على رصيده السابق 36 نقطة في المركز الثالث مؤقتا.