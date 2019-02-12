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"الانضباط" تقبل احتجاج القادسية شكلاً وترفضه موضوعاً

المصدر: العربية.نت
الغنام شارك في مواجهة القادسية بعد تعليق عقوبته
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رفضت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم السعودي الاحتجاج المقدم من قبل نادي القادسية تجاه مشاركة سلطان الغنام لاعب النصر في المباراة التي جمعتهما في الجولة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الأسبوع الماضي.

واحتج القدساويون على مشاركة الظهير الأيمن بعدما علقت اللجنة عقوبته نظراً لضيق الوقت، وسجل اللاعب هدف فريقه الثالث في المباراة التي انتهت لمصلحة الأصفر 3-1.

وقالت اللجنة في بيان رسمي إنها قبلت الاحتجاج شكلاً، ورفضته موضوعاً كما صادرت رسوم الاحتجاج، مشيرة إلى أن القرار قابل للاستئناف لدى لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

كلمات دالّة

#سلطان الغنام, #القادسية, #النصر, #لجنة الانضباط والأخلاق

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