آل الشيخ يعلن عن إنشاء أكاديمية رياضية بمعاونة جيسوس

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن إنشاء أكاديمية خيرية لكرة القدم من حسابه الخاص لاكتشاف المواهب، على أن يكون مقرها العاصمة الرياض.

وكشف آل الشيخ في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم الثلاثاء، بأن البرتغالي جيسوس، المدرب السابق للهلال، أبدى ترحيبه بالفكرة، وقال: سيضع جيسوس يده بيدي للاستفادة من إنشاء هذه الأكاديمية، والتي تأتي انطلاقا من واجبي تجاه الوطن الذي قدم لي الكثير.

وأضاف: اخترت العاصمة الرياض موقعا للأكاديمية، بمساحة تتجاوز 100 ألف متر مربع، وسأتقدم لأخذ الرخص اللازمة من الأمير عبدالعزيز بن تركي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، واستكمال الإجراءات من الجهات المعنية.

وواصل: لدى جيسوس بصمة واضحة في ثلاث أكاديميات بالبرتغال وأوروبا، وسيكون هناك مدربون عالميون آخرون، وسنستعين بأحدث طرق التدريب وتقنياته الفنية، وستكون الأكاديمية مجانا للسعوديين ومواليد المملكة والمقيمين فيها.

وتواجد جيسوس في ملعب مباراة الهلال والقادسية، يوم الثلاثاء، وحضر اللقاء الذي كسبه الهلال بأربعة أهداف لهدف، ضمن منافسات الأسبوع 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.