الانضباط ترفض مراجعة عقوبة إدواردو وتغرم الهلال 70ألفا

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، يوم الأربعاء، طلب نادي الهلال مراجعة القرار الصادر ضد البرازيلي كارلو إدواردو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وأوقفت الانضباط إدواردو مباراتين وغرمته 10 آلاف ريال، بعد تدخله على لاعب الباطن في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الأسبوع 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت الانضباط في بيان نشره الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": رفض طلب المراجعة شكلا وعملا بالمادة 157- 1 من اللائحة.

وقررت اللجنة إلزام الهلال بدفع 70 ألف ريال، بعد قيام جماهير النادي برمي عدد 11 علبة مياه باتجاه أرض الملعب خلال المباراة وبعد نهايتها، حسب ما جاء في تقرير مراقب لقاء الهلال والباطن، كما غرمت نادي الباطن 30 ألف ريال، بعد قيام جماهير الباطن برمي 5 أدوات باتجاه أرض الملعب خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين وبعد نهايتها.

ورفضت الانضباط احتجاج نادي الرائد على الوحدة بخصوص أهلية لاعب نادي الوحدة وليد باخشوين.