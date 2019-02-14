السومة الأكثر شهرة في الدوري.. وصلاح أبرز متابعيه

يعتبر السوري عمر السومة، مهاجم أهلي جدة، أكثر لاعبي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه قرابة الـ 4 ملايين على مختلف قنوات التواصل الاجتماعي.

ووصل عدد متابعي السومة إلى مليون ونصف على "تويتر" وذات العدد في "إنستغرام"، بالإضافة إلى أكثر من نصف المليون على فيسبوك، ويحرص اللاعب السوري على توزيع اهتماماته على وسائل التواصل، وبما أن مواطني بلده يتابعون فيسبوك، فهو يعطي مساحة أكبر لأخبار منتخبه والصور الملتقطة في المدن السورية، وينشر على "تويتر" الصور والتعليقات الخاصة بفريقه الأهلي، ويعرض على "إنستغرام" صور ناديه إضافة الى صور أطفاله.

ويحرص النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على متابعة السومة، إلى جانب فنانين سوريين وزملائه في النادي.

ويحظى الفرنسي بافتمبي غوميز، مهاجم الهلال، بأعلى نسبة متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي وسط لاعبي الهلال، حيث يزيد عدد متابعي المهاجم عن مليونين و600 ألف عبر حساباته في "فيسبوك وتويتر وإنستغرام".

ويشارك اللاعب الفرنسي يومياته وأهدافه مع الجماهير على "إنستغرام"، وبادر مؤخرا بمخاطبة جماهيره باللغة العربية بالأحرف الإنجليزية، ويتابعه العديد من نجوم اللعبة مثل بينجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي، ولاعب أرسنال أوباميانغ، إلى جانب مدافع برشلونة الفرنسي صامويل أومتيتي.

ويعتبر المغربي نور الدين أمرابط أكثر لاعبي النصر متابعة على الرغم من أنه لا يتفاعل كثيرا في وسائل التواصل، لكنه يحظى بمتابعة أكثر من 500 ألف على "تويتر"، ومليون و100 ألف على "إنستغرام"، ويتابعه لاعب يوفنتوس السابق مهدي بن عطية، ويضع صور أطفاله، ونشر صورة بجانب الكعبة بعد الفوز على الأهلي في جدة.

ويمتلك التشيلي كارلوس فيلانويفا أكبر عدد من المتابعين في نادي اتحاد جدة، ويتابعه 413 ألف متابع على "تويتر"، 318 ألفا في "إنستغرام"، ويفضل صاحب الـ 33 عاما نشر صور عائلته.

ويتصدر المغربي مبارك بوصوفة قائمة أكثر لاعبي الشباب متابعة على "السوشيال ميديا"، حيث يتابعه أكثر من 317 ألف متابع على "إنستغرام"، و 74 ألفا على فيسبوك، إلى جانب 27 ألفا في "تويتر"، ولم ينشر بوصوفة صورة له مع ناديه الجديد بعدما انتقل إلى الشباب في فترة الانتقالات "الشتوية"، ويمتلك صورة مع البرازيلي رونالدينهو في "تويتر".

ويعد البرازيلي إلتون، قائد فريق القادسية، من أكثر اللاعبين تواجدا وفعالية على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أنه يمتلك 729 ألف متابع على "إنستغرام"، و 65 ألفا في "تويتر"، ويحرص على التفاعل مع الأحداث السعودية والتعليق باللغة العربية، كما ردد ابنه النشيد الوطني للسعودية.