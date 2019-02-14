عبدالعزيز الفيصل: الأخطاء لن تتوقف وسندرس "الفيديو"

أبدى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اهتمامه بملف الحكام وتقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”، مؤكدا بأنه سيتم دراسة إيجابياتها وسلبياتها.

وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة، في الجزء الثالث من مقابلته، حول التحكيم في المنافسات المحلية: موضوع حكام كرة القدم ملف شائك، وتقنية “VAR” تطبق لأول مرة ولذلك سندرس سلبياتها وإيجابياتها، وهنالك أخطاء تحكيمية ولن تتوقف في كرة القدم، ولكن هنالك مبالغة أحيانا في الشكل وفي قرارات الحكام، ولا نستطيع التشكيك في ذمم الآخرين بدون دليل واضح، لأن التشكيك في ذمم الناس مرفوض شرعا، فالإنصاف ركن أساسي في الرياضة والأخطاء جزء من اللعبة.

وأضاف رئيس هيئة الرياضة حول علاقة رؤساء أندية باتحاد القدم: القانون يحمي العلاقة بين اتحاد الكرة ورؤساء الأندية، ولكن هذه العلاقة خلقت جوا غير صحي، وأصبح هنالك لبسا لدى الناس في أذرع الهيئة العامة للرياضة.

واختتم رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، بزيادة الاهتمام بها وإعداد رياضيين ناجحين، وقال: إطلاق الوعود بتحقيق ميداليات أولمبية أمر خاطئ، ونسعى لإعداد الأولمبيين وفق تحضير مرحلي، كما أننا استحدثنا لجنة اللاعبين في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وأنا أهتم بالجمهور الرياضي ولهم قيمتهم في أي قرار، وأحلم بتحقيق التميز في الرياضة السعودية، وأعتقد بأن الرياضة ممتعة ولم تحقق ما يوازي 10% مما تدعم به حتى الآن.