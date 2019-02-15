الرائد يستضيف الاتحاد.. والشباب يبحث عن المركز الثالث

يسعى اتحاد جدة لاستغلال تعثر الفيحاء، وتحقيق فوزٍ يبعده عن مناطق الهبوط، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد، يوم الجمعة، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين يبحث الشباب عن نفسه حينما يواجه ضيفه الوحدة، في ختام المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وستكون أمام اتحاد جدة فرصة كبيرة لترك المركز قبل الأخير والتقدم نحو منطقة الأمان حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد، وتوقفت انتصارات الاتحاد عقب خروجه بنقطة في مواجهة ضيفه التعاون والتي انتهت بالتعادل السلبي، ويعلم الاتحاديون أن الخسارة قد تصعب مهمتهم في البقاء لاسيما وأن الفريق لديه مواجهات قوية اعتباراً من المرحلة المقبلة والتي سيستضيف فيها المتصدر الهلال.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين عن الفيحاء صاحب المركز 14، وفارق 4 نقاط عن الباطن صاحب المركز 13.

و يتطلع الرائد لتكرار نتيجة الذهاب حينما هزم الاتحاد على أرضه وبين جماهيره 2-1، وتراجع أداء الرائد في المباريات الأربع الماضية عقب تلقيه خسارتين وتعادله في مباراتين ليبقى في دائرة الخطر حيث يحتل المركز 11 برصيد 23 نقطة.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض يبحث الشباب عن استعادة توازنه حينما يستضيف نظيره الوحدة.

ويتطلع الشباب لإيقاف نزيف النقاط حيث أن الفريق لم يعرف طعم الانتصارات في المراحل الثلاث الماضية والتي تعادل فيها أمام الاتحاد والرائد وخسر أمام الفتح في المرحلة السابقة.

ويأمل الشباب في تحقيق فوزٍ يعيده إلى المركز الثالث الذي فقده لصالح أهلي جدة في المرحلة السابقة، لاسيما بعد خسارة الأخير من النصر، ويدخل الشباب المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

ويسعى الوحدة لمواصلة انتصاراته وإبقاء حظوظه قائمة في الحصول على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا، ويدخل المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 31 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب الرابع و5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.