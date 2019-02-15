الشباب يقهر النقص ويحقق فوزاً صعباً على الوحدة

استعاد الشباب نغمة الانتصارات عقب فوزه الصعب على ضيفه الوحدة 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة 20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الشباب في إيقاف مسلسل إهدار النقاط في المراحل الثلاث الماضية عقب تعادله في مواجهتين أمام اتحاد جدة والرائد وخسر من الفتح في المرحلة الماضية.

وشهدت المباراة أفضلية للشباب الذي بحث عن هدفٍ مبكر وكان قريباً من ذلك حينما سدد لاعبه المغربي مبارك بوصوفه كرةً قوية مرت خارج المرمى. وعند الدقيقة 23 اضطر الشباب إلى إكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه البرازيلي سيبا لمخاشنته لاعب الوحدة علي النمر. وعند الدقيقة 45 تمكن البرازيلي لويز انطونيو لاعب الشباب بتسجيل هدف السبق عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله خالد كعبي.

وفي الشوط الثاني كثف الوحدة بحثه عن هدف التعادل وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي ماركوس غوليرمي الذي تلقى تمريرة من زميله علي النمر ليسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس التونسي فاروق بن مصطفى. وواصل الوحدة هجومه وسنحت له فرصة خطيرة في الوقت بدل الضائع لمدافعه عبدالاله العمري الذي ارتقى لعرضية زميله أحمد جابر وحول الكرة برأسه إلا أنها اعتلت العارضة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 37 نقطة متقدماً إلى المركز الثالث وبفارق نقطة عن الأهلي الرابع، وبقي الوحدة على رصيده السابق 31 نقطة في المركز السادس.