العابد يغيب عن مواجهة الاتحاد السكندري لـ"ظرف صحي"

يفقد نادي الهلال جهود لاعبه نواف العابد في مباراته أمام الاتحاد السكندري المصري، يوم السبت، ضمن منافسات ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال لظروف صحية.

وأوضح الهلال في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم الجمعة: يخضع نواف العابد لبرنامج علاجي إثر شعوره بالتهاب في أسفل البطن، وبناءً على ذلك سيكون خارج حسابات مدير الجهاز الفني زوران في مباراة يوم السبت أمام الاتحاد السكندري المصري.

وكان العابد (29 عاما) عانى من إصابة طويلة في وقت سابق، قبل أن يشارك في تدريبات ومباريات الهلال مؤخرا، وسجل هدفا واحدا في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام القادسية في الجولة 20 من الدوري.