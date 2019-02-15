عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

زوران: نحترم الاتحاد السكندري لأنه خصم قوي

المصدر: الرياض - د ب أ
زروان خلال المؤتمر الصحافي يوم الجمعة
رابط مختصر

أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أن الاتحاد السكندري من الأندية الكبيرة، وذلك قبل المواجهة التي تجمعهما يوم السبت.

وقال ماميتش خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الجمعة: درسنا الاتحاد السكندري جيدا، وشاهدنا جميع مبارياته سواء في الدوري المصري أو البطولة العربية، للتعرف على جميع نقاط القوة والضعف، يمتلك عناصر قوية، ولذلك نحن نحترمه بشدة.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على نظيره الهلال السعودي، يوم السبت، على ملعب استاد المللك سعود بالرياض، في ذهاب دور الثمانية بكأس زايد للأبطال لكرة القدم.

كلمات دالّة

#الهلال, #زوران, #كأس زايد, #السكندري

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر