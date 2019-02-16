استعراض الهلال أمام الاتحاد السكندري ينتهي بثلاثية

وضع الهلال السعودي قدماً في الدور نصف النهائي لكأس زايد للأندية العربية الأبطال عقب فوزه على ضيفه الاتحاد السكندري المصري 3-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في ذهاب الدور ربع النهائي للمسابقة.

وشهدت الشوط الأول أفضلية للهلال الذي احتاج 14 دقيقة حتى تمكن لاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو الذي حول عرضية زميله البيروفي كاريو بكرة مقصية استقرت في شباك الحارس هاني سليمان.

وسنحت فرصة ثمينة للاتحاد السكندري لتسجيل هدف التعادل بعدما تلقى لاعبه الغيني توني سيلفا تمريرة مميزة من زميله نور السيد لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 31 تمكن الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله محمد الشلهوب ليضع الكرة في الشباك.

وواصل الهلال هجومه وتمكن مهاجمه غوميز من تسجيل الهدف الثالث بعدما حول عرضية زميله ياسر الشهراني بقدمه في شباك الاتحاد السكندري.

ومع مطلع الشوط الثاني دفع الكرواتي زوران ماميتش بتغييره الأول بدخول اللاعب سالم الدوسري العائد من الإصابة بديلاً للمدافع محمد البريك.

وانخفض أداء الهلال في حين حاول الاتحاد السكندري تسجيل هدفٍ على الأقل وسنحت فرصة خطيرة للاعبه الغيني توني سيلفا حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى بها بصعوبة.

وحاول الاتحاد كثيراً هز شباك الحارس عبدالله المعيوف إلا أنه لم ينجح بسبب التنظيم الدفاعي المميز للهلال لتنتهي المباراة بفوز أزرق العاصمة بثلاثية نظيفة.

وسيلتقي الفريقان يوم 25 فبراير المقبل في مواجهة الإياب التي سيحتضنها ملعب برج العرب في الاسكندرية.