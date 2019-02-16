فهد المطوع يكشف تفاصيل مشاجرة المولد ومدرب الرائد

أوضح فهد المطوع، رئيس مجلس إدارة نادي الرائد، أن أسامة المولد، مدير فريق اتحاد جدة، تلفظ على مدرب الرائد بيسنيك هاسي واعتدى عليه بالضرب، وتم تحويل القضية إلى الشرطة، قبل أن يتنازل هاسي عنها.

وحدث الاشتباك في الممر المؤدي إلى غرفة تبديل الفريقين، عقب مباراة الرائد والاتحاد التي انتهت بالتعادل 1-1، يوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المطوع في لقاء مع "العربية" يوم الجمعة: ما حدث أن أسامة المولد تلفظ ومسك يد المدرب ووجه له ضربة في بطنه، وغير صحيح ما يتداول بأن المدرب هاسي رفض مصافحة أسامة المولد بعد المباراة، لأن أخلاق المدرب عالية.

وأضاف: كان من الممكن أن يتطور الاحتكاك، لولا تدخلي وتدخل الشرطة، وتحولت القضية بعد ذلك إلى الشرطة، وتحدثنا أنا ولؤي ناظر، رئيس نادي اتحاد جدة، مع المدرب واستطعنا أن نقنعه وتنازل بعد ذلك عن القضية، ولم يكن هناك دور لفهد المولد في الاشتباك.