فوساتي: تسديدات ستانشيو مميزة.. وتركيزنا على الفتح

أشاد الأوروغوياني خورخي فوساتي، مدرب أهلي جدة، بما قدمه الفريق في المباراة أمام الوصل في كأس زايد للأندية الأبطال، مبديا إعجابه بتسديدات اللعب الروماني نيكولاي ستانشيو.

وقال فوساتي في المؤتمر الصحفي الذي تلا المباراة: سعيد بأداء اللاعبين، فقد كانت مواجهة صعبة وتنافسية، ورغم التأخر في النتيجة مع الدقيقة الأولى إلا أن الفريق عاد وسجل هدفين. وأضاف فوساتي: قمنا بعمل جيد مع الفريق خاصة في الدفاع رغم قصر الفترة التي توليت فيها النادي.

وامتدح الأوروغوياني مستوى لاعبه الروماني ستانشيو وقال "يملك إمكانيات كبيرة وهو مميز في التسديدات. وأضاف حول مباريات الفريق في الدوري السعودي وقال "سنبدأ في التركيز على مواجهة الفتح في الدوري وبعدها سنفكر في لقاء الإياب، ونهتم بجميع البطولات".