إصابة البرازيلي أوفيني في عضلة الفخذ

أعلن النصر يوم الأحد، إصابة مدافعه البرازيلي برونو أوفيني في عضلة الفخذ، ليتأكد بذلك غيابه عن مواجهة الفريق المقبلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعد المدافع البرازيلي القادم من نابولي الإيطالي، ركيزة في خط دفاع النادي العاصمي، منذ انضمامه في صيف عام 2016، وفي الموسم الحالي لم يتغيب أوفيني عن أي مباراة لفريقه في الدوري سوى واحدة كانت بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وفي بيان نادي النصر الخاص بإصابة أوفيني، ذُكر أن اللاعب سيجري كافة الاختبارات بالتعاون مع "فزيوتريو" شريك النادي الطبي، للتأكد من من جاهزيته قبل المشاركة في التدريبات.