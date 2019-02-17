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العويشير وشراحيلي يحميان مرمى أحد بدلاً من الأوزبكي

المصدر: العربية.نت
العويشير لعب كبديل في مباراة النصر والفيصلي خلال الموسم الحالي
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تعاقدت إدارة أحد، صاحب المركز الأخير في ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مع عبدالله العويشير حارس النصر ليحل بديلاً عن الأوزبكي إيجناتي نستروف الذي تم إيقافه بسبب سقوطه باختبار الفحص على المنشطات.

وقدمت إدارة أحد شكرها لإدارة النصر على تسهيل انتقال الحارس الدولي السابق (27 عاماً) بعدما أمضى 7 أشهر فقط مع الفريق العاصمي، لكنه كان خياراً ثالثاً بالنسبة لمدربي النصر خلف الأسترالي براد جونز والدولي وليد عبدالله.

ولعب العويشير مباراة واحدة مع النصر في الدوري تلقى خلالها هدفين من الفيصلي في المواجهة التي انتهت بتعادلهما 2-2، كما خاض مباراة واحدة في كأس الملك أمام الأنصار.

كما أعلن النادي الغربي في وقت لاحق التعاقد مع الحارس خالد شراحيلي، قادما من صفوف فريق الفيصلي.

كلمات دالّة

#النصر, #أحد, #عبدالله العويشير

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