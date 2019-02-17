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فيتوريا وجوليانو يواجهان الإعلام قبل لقاء أجمك

المصدر: العربية.نت
فيتوريا في تدريب نصراوي سابق
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تقرر أن يعقد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر وصانع الألعاب البرازيلي جوليانو مؤتمراً صحفياً يوم الاثنين، للحديث عن مواجهة أجمك الأوزبكي في الملحق المؤهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وسيلاقي النصر نظيره أجمك الأوزبكي يوم الثلاثاء بعدما تجاوز الأخير خصمه استكليول من طاجيكستان الأسبوع الماضي 4-2.

وسيتأهل الفائز إلى المجموعة الثالثة التي تضم الوصل الإماراتي والزوراء العراقي بالإضافة إلى المتأهل من الغرافة القطري وذوب آهن الإيراني، وكذلك المتأهل من مباراة النصر وأجمك الأوزبكي.

ويهدف النصر إلى العودة لدوري أبطال آسيا بعد غيابه عن المسابقة عامين متتالين، الأول جاء بسبب احتلاله المركز الثامن في الدوري، والثاني بسبب عدم تجاوز المعيار المالي، فيما ودع نسختي 2015 و2016 من دور المجموعات .

كلمات دالّة

#النصر, #جوليانو, #فيتوريا, #أجمك الأوزبكي

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