النصر في دوري أبطال آسيا.. مشاركات قليلة ونتائج متواضعة

يسعى النصر إلى تغيير نتائجه السلبية في دوري أبطال آسيا منذ مشاركته الأولى في البطولة والوصول إلى ربع النهائي، بعد 3 مشاركات متواضعة في النسخة الحديثة، أبعد نقطة وصل إليها كانت ثمن النهائي.

ويتطلع النصر للدخول إلى دور المجموعات عبر بوابة أجمك الأوزبكي ومن ثم تقديم مستويات مغايرة لما قدمه في النسخ الثلاث التي شارك بها في دوري الأبطال بنسخته الجديدة التي انطلقت عام 2003، في حين أنه فشل في المشاركة بالنسخة الماضية على الرغم من تأهله بسبب عدم استخراج الرخصة الآسيوية.

وفي حال تأهل النصر فإنه سيقع في المجموعة الأولى التي تضم فرق الوصل الإماراتي والزوراء العراقي والفائز من مواجهة الغرافة القطري وذوب آهن الإيراني.

وقدم النصر مستويات متواضعة في المشاركات الثلاث والتي بدأت بنسخة عام 2011 وهي الأفضل في تاريخه حينما تعدى دور المجموعات بحصوله على المركز الثاني بمجموعته التي ضمت بجانبه السد القطري واستقلال طهران الايراني وباختاكور الأوزبكي وحقق حينها 8 نقاط، وتأهل بدلاً من الفريق الإيراني بفارق الأهداف.

وفي المشاركتين الآخيرتين في نسختي 2015 و2016 غادر مبكراً من دور المجموعات حيث كان بجانبه في النسخة الثانية فرق الدحيل القطري وبيرسبوليس الإيراني وبونيودكور الأوزبكي وفي الأولى حقق 7 نقاط، في حين كان بجانبه في النسخة الأخيرة التي شارك فيها فرق ذوب آهن أصفهان الإيراني والدحيل القطري وبونيودكور الأوزبكي، وخرج بخمس نقاط، واهتزت شباكه 14 مرة.

وسبق للنصر المشاركة في دوري أبطال آسيا بنسخته القديمة في مرتين، حيث كانت الأولى عام 96 ووصل فيها إلى النهائي الذي خسره أمام ضيفه سيونغنام الكوري 1-صفر، وشارك في عام 97 إلا أنه خرج من دور المجموعات (الدور ربع النهائي لغرب آسيا).