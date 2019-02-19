أهلي جدة يسعى لاستعادة توازنه أمام الفتح

يسعى أهلي جدة لاستعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفتح، على ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في افتتاح المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتضاءلت حظوظ الأهلي في المنافسة على لقب الدوري عقب خسارته أمام ضيفه النصر 2-1 يوم الثلاثاء الماضي ليبتعد بفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر قبل نهاية الدوري بـ10 مراحل، لكنه يتطلع لاستعادة المركز الثالث مؤقتاً بعدما فقده في المرحلة الماضية لصالح الشباب الذي فاز على ضيفه الوحدة 1-صفر.

ويأمل الأوروغوياني خورخي فوساتي مدرب الأهلي عن تحقيق فوزه الأول مع الفريق والذي سيعطي الفريق دفعةً معنوية قبل خوض لقاء إياب الدور ربع النهائي لكأس زايد للأندية العربية والذي سيكون أمام الوصل الاماراتي يوم الاثنين في جدة.

واكتسح أهلي جدة نظيره الفتح بنتيجة كبيرة قوامها خمسة أهداف لهدف في مباراة الفريقين بالدور الأول والتي أقيمت شهر أكتوبر الماضي بفضل ثنائية لكلٍ من دجانيني وعمر السومة مقابل هدف لعبدالفتاح عسيري، بينما سجل هدف الفريق الأحسائي نزوزي توكو.

وفي المقابل يبحث الفتح عن مواصلة انتصاراته والتقدم أكثر في سلم ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقدّم الفتح مستوىً مميزاً في المرحلتين السابقتين عقب فوزه على الشباب والفيحاء ليرفع رصيده إلى 28 نقطة متقدماً إلى المركز السابع بفارق ثلاث نقاط عن الوحدة السادس.