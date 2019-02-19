ناصر الشمراني يرتدي قميص الاتحاد حتى نهاية الموسم

أعلن مجلس إدارة اتحاد جدة، يوم الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم ناصر الشمراني كلاعب هاو للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان نادي الشباب وقع مخالصة مالية في الأيام الماضية مع صاحب الـ "35 عاما"، وسلمه كافة مستحقاته المالية، حسب تصريحات صحافية لرئيس النادي خالد البلطان.

وذكر الاتحاد في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تمنى مجلس إدارة النادي التوفيق للاعب مع زملائه في تحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية.

وقال الشمراني في حسابه الرسمي على "تويتر": أفتح صفحة كروية جديدة، في مسيرتي الاحترافية مع نادي الاتحاد الكبير بجمهوره ورجالاته ولاعبيه وجميع المنتمين له.. وأعدكم بالعمل مع زملائي لعودة الفريق لوضعه الطبيعي والمسار الصحيح.

وأضاف: أتقدم بالشكر الجزيل لزملائي الاعبين والجهاز الفني والإداري في نادي الشباب، والشكر موصول لجماهير الشباب تمنياتي لهم بالتوفيق والنجاح.

وسبق ولعب الشمراني مع 4 أندية في مشواره، حيث بدأ مع نادي الوحدة ومنها انتقل إلى الشباب وخاض تجربة مع الهلال وأيضا مع العين الإماراتي، وسيكون اتحاد جدة الفريق الخامس الذي يرتدي قميصه.