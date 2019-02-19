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الاتفاق يتعاقد مع صالح القميزي كلاعب هاوٍ

المصدر: العربية.نت
القميزي حصل على مخالصة مالية من ناديه السابق الشباب
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أعلن نادي الاتفاق، المنافس في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، التعاقد مع اللاعب صالح القميزي لتدعيم خط دفاع الفريق في الفترة المقبلة.

وأصدر الاتفاق بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ذكر فيه: إدارة النادي تتعاقد مع المدافع صالح القميزي كلاعب هاوٍ في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ويستعد الاتفاق لمواجهة مضيفه الحزم مساء الخميس ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين. ويحتل الفريق الشرقي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري بعد مرور 20 جولة، حصد خلالها 27 نقطة من سبعة انتصارات وستة تعادلات والخسارة في سبع مباريات.

كلمات دالّة

#صالح القميزي, #الاتفاق, #الشباب, #دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

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