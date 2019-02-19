النصر يتأهل إلى دور المجموعات برباعية في أجمك الأوزبكي

حجز النصر مقعده في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2019، عقب فوزه على ضيفه فريق أجمك الأوزبكي 4-صفر، يوم الثلاثاء، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، ضمن الملحق الآسيوي.

ووجد النصر صعوبة كبيرة في اختراق دفاع الضيوف خاصة في الشوط الأول في ظل غياب هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي وضح تأثيره على خط المقدمة، وفي الشوط الثاني تحسن أداء النصر كثيراً وبدأ بشن هجومه على مرمى الضيوف وتمكن مدافعه عمر هوساوي من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 55 بعدما ارتقى لعرضية زميله البرازيلي جوليانو وحول الكرة برأسه استقرت في شباك الحارس الأوزبكي سلطانوف.

وكاد الضيوف أن يسجلوا هدف التعادل سريعاً حينما ارتقى مهاجمه بوبوربيك لعرضية زميله سردور رخمانوف وحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت العارضة النصراوية، وكثف النصر هجومه وتمكن مدافعه سلطان الغنام من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 62 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس الأوزبكي.

وواصل النصر سيطرته وسط استسلام من فريق أجمك وكاد مهاجمه عبدالله السالم أن يسجل الهدف الثالث حينما تلقى تمريرة مميزة من زميله البرازيلي جوليانو ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس سلطانوف الذي تصدى لها بصعوبة، وعند الدقيقة 80 تمكن البرازيلي جوليانو لاعب النصر من تسجيل الهدف الثالث بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس الأوزبكي سلطانوف، وفي الدقيقة 90+4 اختتم البرازيلي جوليانو أهداف النصر بتسجيل الهدف الرابع بعدما أكمل تمريرة زميله عبدالرحمن الدوسري في شباك الضيوف.

وسيكون النصر في المجموعة الأولى التي تضم بجانبه الوصل الإماراتي والزوراء العراقي وذوب آهن الإيراني الذي فاز على الغرافة القطري في الملحق الآسيوي.