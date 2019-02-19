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تذاكر مباراة الاتحاد والهلال تقترب من النفاد

المصدر: العربية.نت
من مباراة الفريقين الموسم الماضي
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أوشكت تذاكر المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الاتحاد والهلال، في الكلاسيكو المرتقب بينهما على النفاد قبل نحو يومين من إقامة المواجهة الهامة في الجولة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبحسب ما أعلنه الموقع الرسمي لمنصة "مكاني" المختصة ببيع تذاكر المباريات عبر الإنترنت، فإن عدد الحجوزات بلغت 52 ألف و852 تذكرة حتى مساء الاثنين، مع تبقي يومان فقط على انتهاء الموعد المخصص للحجز.

وتبلغ سعة استاد "الجوهرة المشعة" الذي يحتضن المباراة أكثر من 62 ألف بقليل، ويتبقى أقل من 10 ألاف تذكرة من المتوقع نفادها خلال الساعات القليلة المقبلة.

كلمات دالّة

#الهلال, #دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين, #الاتحاد

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