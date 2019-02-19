فتحي الجبال: مواجهة الأهلي صعبة.. وسنلعب دون ضغوط

وصف فتحي الجبال المدير الفني بنادي الفتح السعودي المواجهة التي ستجمعه بالنادي الأهلي بالصعبة، إذ إن الفريق المنافس من الفرق الكبرى بالدوري وسيأتي للأحساء بحثًا عن العودة للمنافسة والفوز، كما هو حال فريقنا بعد تحقيق عدد من الانتصارات المتتالية خلال الفترة الماضية.

وأكد الجبال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الثلاثاء، أن لاعبي الفتح لديهم حماس كبير للفوز بهذه المباراة ومواصلة الانتصارات، خاصة أن هذه المباراة ستكون على أرضه وبين جماهيره.

وأشار المدير الفني للفريق إلى أن هذا اللقاء يتطلب المزيد من التركيز العالي، خاصة أن الأهلي يمتلك الحلول على الجانبين الفردي والجماعي، فيما علق الجبال على الفوز بالمباريات السابقة والابتعاد عن مؤخرة الترتيب قائلا: مازلنا نحتاج لنقاط أكثر ولم نضمن أي شيء، وهذا الأمر محفز للمضي قدما، ويبقى الأمر الإيجابي اللعب براحة دون ضغوط.