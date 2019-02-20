الاتحاد والهلال.. كلاسيكو "الصدارة" والهروب من القاع

تتجه الأنظار، يوم الخميس، صوب ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" والذي سيحتضن قمة نارية تجمع اتحاد جدة أمام ضيفه الهلال، ضمن المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل الفريقان اللقاء بطموحات مختلفة، حيث يبحث اتحاد جدة عن ثلاث نقاط ستحيي الآمال من جديد للابتعاد قليلاً عن شبح الهبوط الذي يحاصر الفريق هذا الموسم ولأول مرة في تاريخه، في حين أن الهلال يبحث عن ثلاث نقاط ستقربه كثيراً من حسم لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي ولأول مرة في تاريخه.



ويقع اتحاد جدة أسيراً لجراحه الغائرة هذا الموسم حيث يبحث في كل جولة عن تضميد تلك الجراح بانتصار ينعش حظوظ الفريق في البقاء والابتعاد عن شبح الهبوط، ويعلم الاتحاديون أن أي تفريط بالنقاط في المراحل المقبلة سيعني الاقتراب أكثر من الهبوط وهو الذي لم يحدث في تاريخ الفريق الذي لم يعرف الهبوط منذ وطأة قدماه في الدوري.

وسيدخل الاتحاد اللقاء بشعار نكون أو لانكون لاسيما وأن الفوز سيجعله يتقدم إلى المركز 14 مؤقتاً وبفارق نقطتين عن الفيحاء الذي تنتظره مواجهة صعبة أمام النصر يوم السبت المقبل، وتحسن أداء الاتحاد نسبياً منذ بداية السنة الميلادية الجديدة حيث لم يعرف طعم الخسارة بعد خوضه 5 لقاءات انتصر في لقاءين أمام القادسية والوحدة وتعادل في ثلاث مواجهات أمام الشباب والتعاون والرائد.



وتنفس الكرواتي سلافن بيليتش مدرب الاتحاد الصعداء بعد تأكد الثنائي المدافع المغربي مروان دا كوستا والمهاجم البرازيلي رومارينيو بعد شفاؤهما من الاصابة التي غيبتهم عن مواجهة الرائد الماضية في حين سيكون بقية اللاعبين متاحين للمدرب، وفي المقابل يخوض الهلال اختباراً صعباً للغاية للمحافظة على فارق 6 نقاط مع وصيفه النصر حيث لن يؤثر فارق الامكانيات بين الفريقين كثيراً.

ويعلم الهلاليون أن الفوز على الاتحاد سيقرب الفريق أكثر من حصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي والأولى في تاريخه وسيزيد الضغط على وصيفه النصر الذي سيواجه الفيحاء يوم السبت المقبل، ويعاني الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال كثيراً من الاصابات والغيابات التي ضربت الفريق حيث سيفقد 5 لاعبين مهمين يتقدمهم البرازيلي كارلوس إدواردو الموقوف وناصر الدوسري لذات السبب، في حين سغيب الإصابة الثلاثي نواف العابد وسلمان الفرج وعبدالله عطيف.



ومن المتوقع أن يبدأ زوران بلاعبه الايطالي سباستيان جوفينكو أساسياً في اللقاء لتعويض غياب إدواردو وليكون مسانداً لهداف الفريق الفرنسي بافتيمبي غوميز، ويدخل الهلال اللقاء وهو في المركز الأول برصيد 49 نقطة وبفارق 6 نقاط أمام غريمه التقليدي النصر صاحب المركز الثاني.