حمد الصنيع: نثق في بيليتش.. ونعرف حقيقة إصابة غروهي

كشف حمد الصنيع، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد جدة، أن النادي طالب بإسناد مبارياته إلى الحكام الأجانب في المواجهات المقبلة لحماية حقوق الفريق، في ظل تضرر الفريق من الأخطاء التحكيمية، خاصة في المباراة الأخيرة أمام الرائد، وأشار إلى أن النادي كان على علم بإصابة الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي قبل التعاقد معه.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: طالبنا عبر خطاب رسمي بأن تسند مباريات الفريق إلى حكام أجانب حتى في غرفة الفيديو "فار"، ولم تتم تلبية الرغبة وتجاهل اتحاد الكرة الخطاب، ولذلك صعدنا الموضوع وخاطبنا اتحاد الكرة للاجتماع بلجنة الحكام، وعقد لؤي ناظر رئيس مجلس إدارة النادي اجتماعا مع الأمين لاتحاد الكرة، وتواصلوا مع خليل جلال رئيس لجنة الحكام، وتحدثنا في جميع النقاط التي تضرر منها الفريق.

وأضاف: نطالب بأن يحصل الفريق على حقه الكامل، لأننا تضررنا في المباراة الأخيرة ضد الرائد بالدوري، وضاعت منا نقطتان وظلمنا في 3 ركلات جزاء، ولم يمنح الاتحاد حقه بالعودة إلى تقنية الفيديو أيضا، ولذلك فإن تواجد الحكم الأجنبي سيكون أكثر حيادية، لأننا في مرحلة لا نقبل فيها الأخطاء التي يمكن أن تضيع جهودنا.

وواصل: لا ندخل في النوايا، لكن كان من المفترض أن يكون حكم الفيديو السعودي في مباراة أخرى حسب الجدول، وردت اللجنة بأنه كان مساعدا للحكم المسؤول عن "الفار"، وطلبنا واضح بأن يكون جميع حكام مباريات الفريق أجانب، والتجاهل والتعامل غير الإيجابي يثير المشاعر، ولذلك نطالب بتحقيق العدالة، لأنني سبق وشعرت بشعور عدائي ضدي من قبل البعض وحدث أكثر من موقف، وهناك من أعتذر والآخر تجاهلته، ولن أقبل أي ضرر أو إساءة ضد نادي الاتحاد.

وجدد نائب رئيس اتحاد جدة ثقته في قدرة فريقه بتجاوز دوامة الهبوط في الدوري، في ظل الدعم الكبير الذي يجده الفريق من جماهير الاتحاد، وقال: لا صحة للأخبار المتداولة بأنني لا أثق في قدرات المدرب الكرواتي بيليتش، وهو من الأسماء المميزة ويمتلك فكر عال جدا ولديه الإمكانات الفنية والنفسية للتعامل مع اللاعبين، لكن لم تساعده النتائج، وسيعود الفريق لأنه يعمل بشكل صحيح، ولم تتم مناقشة فسخ عقده.

وفيما يتعلق بالتعاقد مع الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي وهو مصابا، أوضح: الخيارات كانت صعبة، ولم تأت التعاقدات من أجل تجاوز الأزمة، بل لصناعة فريق للموسم المقبل، وكنا على علم بإصابته، لكنها تضاعفت في أربطة المفصل وتحتاج لتدخل جراحي، بعدما شارك في المران وشعر بالآلام.

ويتواجد الاتحاد في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة، ويستضيف الهلال متصدر الترتيب يوم الخميس ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.