سيطرة هلالية على "الكلاسيكو" في عصر "المحترفين"

يسعى الهلال لتأكيد تفوقه على مضيفه اتحاد جدة حينما يلتقيه على ملعب الجوهرة المشعة في كلاسيكو ناري ضمن مواجهات المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك الهلال سجلاً مميزاً في مواجهاته أمام اتحاد جدة منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009 حيث التقى الفريقان في 21 مباراة كان نصيب الهلال منها 8 انتصارات في حين فاز الاتحاد في 5 مواجهات في حين تعادلا في 8 مواجهات.

وتعادل الفريقان سلبياً في أول مواجهاتهما بدوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009 والذي احتضنه ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في حين حقق الاتحاد الفوز في مواجهة الذهاب من ذات الموسم والتي اقيمت في الرياض بفوزه 2-1 وهي المباراة التي حسمت اللقب لصالحه.

وفي موسم 2009-2010 حقق الهلال أكبر انتصار بتاريخه مواجهاتهما بدوري المحترفين حينما اكتسح الاتحاد 5-صفر في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ليعود الاتحاد وينتصر اياباً في جدة بنتيجة 2-1.

وفي موسم 2010-2011 حسم التعادل السلبي نتيجة لقاءي الذهاب والإياب، واستمرت نتيجة التعادل في مواجهة الذهاب لموسم 2011-2012، ليحسم الهلال لقاء الاياب في جدة بفوزه بثنائية نظيفة.

وفي موسم 2012-2013 فاز الهلال ذهاباً في جدة 2-1، وكرر تفوقه اياباً بفوز كبير بنتيجة 4-2، وفي الموسم الذي يليه فاز الهلال ذهاباً في الرياض بنتيجة 5-2، وتعادلا اياباً 2-2.

وفي موسم 2014-2015 تعادلا سلبياً في مواجهة الذهاب بجدة، وفاز الهلال بثلاثية نظيفة بمباراة الاياب التي أقيمت في الرياض، وفي الموسم الذي يليه فاز الاتحاد ذهاباً في جدة 4-3، وكرر تفوقه اياباً في الرياض بفوزه بهدف نظيف.

وفي موسم 2016-2017 واصل الاتحاد تفوقه بعد فوزه ذهاباً بالرياض بثنائية نظيفة، ليعود الهلال ويفوز اياباً بنتيجة 3-1، ليتعادلا ذهاباً واياباً في الموسم الماضي بنتيجة 1-1 وفي مواجهة الذهاب هذا الموسم والتي أقيمت في الرياض، فاز الهلال بنتيجة 3-1.

ويتصدر البرازيلي تياغو نيفيز هدافي مواجهة الفريقين منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي والذي سجّل 7 أهداف في شباك الاتحاد.