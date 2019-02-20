شنايدر إلكتريك ترعى الدوري السعودي 3 مواسم

وقعت رابطة دوري المحترفين عقد رعاية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مع شركة شنايدر إلكتريك بحيث تكون الأخيرة راعياً مشاركاً للمسابقة لمدة 3 مواسم قابلة للتمديد، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ولوران جيلارد ممثل السفير الفرنسي في السعودية ومستشار التعاون في السفارة.

وأكد مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة الرابطة أن العقد لمدة 3 مواسم قابلة للتجديد، مبدياً سعادته بدخول شركة جديدة في قطاع الاستثمار الرياضي، وأضاف: نريد إشراك أكبر قدر من الشركات في الاستثمار الرياضي، وشنايدر إلكتريك واحدة من أكبر الشركات في مجال الطاقة على مستوى العالم.

ومن جانبه قال نجيب النعيم الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك: نحن سعداء بأن نكون مساهمين في توفير حلول الطاقة الذكية والمبتكرة في الملاعب السعودية، ولتأسيس لمجتمع حيوي ضمن رؤية 2030. مشيراً إلى أن التعاون الذي وجدته الشركة من الهيئة العامة للرياضة كان حافزاً لدخولها المجال.



