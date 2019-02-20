ماذا يحتاج اتحاد جدة كي يضمن البقاء في الدوري؟

لم يبق سوى عشر جولات تفصل بين بقاء اتحاد جدة في مكانه المفضل بين أقرانه الكبار، أو سيكتب التاريخ الأكثر ألما لأنصاره ومحبيه بالهبوط للمرة الأولى إلى دوري الدرجة الأولى.

ولا ينافس الاتحاد على البقاء فريق أو فريقان، بل أكثر، وهو في المركز الخامس عشر قبل الأخير بخمس عشرة نقطة. بينما سيشهد دوري الموسم الحالي هبوط ثلاثة فرق بشكل رسمي، وسينافس صاحب المركز الثالث عشر صاحب المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى على دوري المحترفين الموسم المقبل.

وشهد نظام الهبوط والصعود تغيرا في الأنظمة خلال المواسم الماضية، لكن مع عدد الأندية الأربعة عشر، وحينها كان الفريق الذي يريد بالبقاء عليه أن يضمن الوصول إلى النقطة 26 كحد أدنى، ما يعني عدد الجولات في بطولات الدوري المواسم الماضية، لكن في الموسم الجاري زادت الجولات إلى 30، وبذات المقارنة فإن الفريق الذي يريد أن يضمن بقاءه عليه أن يصل إلى النقطة رقم ثلاثين أو أعلى منها بنقطة أو نقطتين.

وتنتظر الاتحاد 7 مباريات في جدة، منها مواجهات مع الفرق التي تزاحمه على البقاء، وهي الفيحاء ،الحزم، الباطن وسيواجه الهلال المنافس على الدوري، وجاره وغريمه الأهلي، ومع كل الفرق تلك، الاتفاق والفتح ومجموع كل تلك المباريات إحدى وعشرون نقطة، وهو مطالب على الأقل أن يفوز على منافسيه الباحثين عن مناطق الدفء.