مروان بصاص: "نقطة" من الهلال ستغير وضع الاتحاد

أكد لاعب الاتحاد السابق مروان بصاص أن مستوى فريقه تحسن كثيراً منذ انطلاق الدور الثاني، مشيراً إلى أن فريقه بحاجة لنتيجة مباراة الهلال والتي ستمنحه دفعةً معنوية قوية ستغير من وضعه الفني.

وقال قائد اتحاد جدة السابق لـ"العربية.نت": الاتحاد تحسن مستواه كثيراً منذ انطلاق الدور الثاني والذي تزامن مع فترة الانتقالات الشتوية حيث قدم الفريق مستوى مميزاً وحقق انتصارين، وحتى في مباراة الرائد قدّم مستوى جيّدا إلا أن النتيجة كانت سلبية، وأعتقد أنه لو حقق الفريق الفوز على الهلال سيغير ذلك من وضعه الفني في المباريات المقبلة.



وأضاف: الاتحاد يحتاج كثيراً لنقاط مباراته أمام الهلال لعدة اعتبارات أهمها أنها ستكون مفتاحا له لخوض مباراة الأهلي القوية، لأنك حينما تلعب أمام فريق بحجم ووضع الهلال الحالي وتخرج على الأقل بنقطة ستعطيك دافعا وثقة كبيرة، وأيضاً حينما تخرج من المباراة بنتيجة سلبية ستؤثر كثيراً على المباريات التي تليها.



وحول أداء الفريق مع مدربه الكرواتي بيليتش قال: بيليتش عليه بعض الملاحظات البسيطة ولكن المدرب لا يلام كثيراً لأنه طوال الفترة الماضية كان يتعرف على إمكانيات اللاعبين، ولكن لا يزال لديه بعض القناعات التي أتمنى أن تتغير خاصة في عدم إشراكه الثنائي جمال باجندوح وعبدالرحمن الغامدي واللذان يقدمان مستوى مميزا حينما يشاركان مع الفريق.



وأضاف: الفريق مع بيليتش قدم نتائج جيدة مع بداية الدور الثاني مقارنة بالدور الأول، ولكن توجد أخطاء بسيطة وأيضا المدرب لا يلام لأنه لا يعرف إمكانيات اللاعبين وهنا يأتي دور الجهاز الإداري والذي يجب أن يوضح للمدرب إمكانيات كل لاعب، ومن وجهة نظري طريقة 4-2-3-1 أعتقد أن هذه أنسب طريقة للمدرب مع وجود محورين ثابتين.



وطالب بصاص لاعبي فريقه بأن يدخلوا كل مباراة من المباريات المقبلة على أنها نهائي، وزاد: الآن الاتحاد مقبل على مرحلة مهمة جداً ويجب على الإدارة والمدرب واللاعبين أن يدخلوا كل مباراة وكأنها مباراة نهائية لتدارك ما يمكن إدراكه والابتعاد عن شبح الهبوط، ومن وجهة نظري أن الدور غداً سيكون أكبر على اللاعبين، لاسيما وأن مباريات الاتحاد والهلال دائماً ما يكون فيها التنافس عالي والمستوى وقوي، ولكن يجب على اللاعبين أن لا يفكروا كثيراً في اسم الفريق الذي سيقابلهم كون كل مباراة ستكون مهمة للغاية.







وحول تعاقدات الاتحاد بالفترة الشتوية، قال: تعاقدات الاتحاد في الفترة الشتوية كانت جيدة وأعتقد أن أهم تعاقد كان مع المدافع المغربي مروان دا كوستا وحتى نكون منصفين أكثر نقول إن اللاعب لم يختبر حتى الآن، وأيضاً اللاعب غاري رودريغيز لاعب مهاري ولكن لا يرتقي لطموحات الاتحاد، في حين أن المهاجم الصربي بريوفيتش أعتقد أنه دون المستوى ومن حكم خبرتي الرياضية أعتقد أنه لاعب عادي، نذكر جيداً اللاعب البيروفي ألفونسو والذي قدّم مستوى مميزا من أول مباراة لعبها مع الاتحاد وأيضاً المهاجم الروسي سيرجيف والذي ظهر من أول مباراة لعبها، الاتحاد يحتاج لاعبا جاهزا يضيف للفريق.







وأرجع بصاص أسباب تراجع مستوى الفريق هذا الموسم إلى الضغوطات الكبيرة التي يعانيها في كل جولة، وزاد: الاتحاد كعناصر يعتبر جيّدا ولكن الضغوطات زادت مع الفريق في المباريات الأخيرة وهنا يأتي الدور الإداري والذي يجب أن يهيئ اللاعبين ويبعدهم عن الضغوطات ولاسيما وأن الكرة لا تزال في ملعبهم لتحسين وضع الفريق في سلم الترتيب.



وحول توقعه لنتيجة مباراة الهلال، قال: على الورق الهلال الأفضل فنياً وعناصرياً ونفسياً ولكن أعتقد لو قدم الفريق نفس المستوى الذي قدمه في آخر ربع ساعة قد يحقق نتيجة إيجابية.