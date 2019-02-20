جوفينكو .. أول إيطالي يرتدي "الأزرق" في الكلاسكيو

عرف قطبا كلاسيكو السعودية، اتحاد جدة والهلال، الاعتماد على المدرسة الإيطالية، كلاعبين أو مدربين في 6 مرات سيكون أحدثها مشاركة سيباستيان جوفينكو، ابن "السيدة العجوز"، يوفنتوس أمام الاتحاد يوم الخميس في ملعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جدة.

وسيلعب الفريقان مباراة هامة على مستوى تاريخهما ووضعهما الحالي، فالمستضيف سيسعى للخروج بأكبر عدد من النقاط لتفادي الهبوط والابتعاد عن مناطق الخطر، فيما سينشد الهلال النقاط الثلاث للابتعاد عن مطارده النصر ومحاولة حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مبكراً.

وكان أول إيطالي يحط رحاله في الملاعب السعودية هو روبرتو دونادوني، أحد أهم لاعبي حقبة ميلان التاريخية في الثمانينات الميلادية، محققاً لقب الدوري 6 مرات وأبطال أوروبا 3 مرات، ووصيف مونديال 1994. ارتدى دونادوني قميص الاتحاد قادماً من صفوف فريق نيويورك ميتروستارز، نيويورك ريد بولز حالياً، ليساهم في تحقيق الفريق بطولة الدوري الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

وبعده بعام، أصبح ميشيل جيلسي ثاني لاعب إيطالي يشارك في الدوري السعودي إذ ارتدى قميص الاتحاد بعد مواطنه روبرتو دونادوني، وبتوصية من المدرب جوسيبي دوسينا الذي طلبت وده إدارة الفريق الأصفر أواخر عام 2000، وهو الفائز بمونديال 1982 كلاعب. وبعد إشراف دوسينا ومشاركة جيلسي، حقق الاتحاد لقب الدوري الثالث على التوالي والخامس في تاريخه.

ويعد أنتونيلو كوكوريدو أحد آخر الإيطاليين الذين دخلوا أسوار النادي الغربي، بعدما أشرف عليه مدرباً في موسم 2002 - 2003، وحينها استدعى مواطنه جينارو روتولو، الذي لم يشارك كثيراً، ليعود الأخير إلى ليفورنو، ويتم الاستغناء عنه ليعود إلى إيطاليا مدرباً لفريق أفيلينو.

وسيكون سيباستيان جوفينكو الملقب بالنملة الذرية، أول إيطالي يمثّل نادي الهلال في تاريخه، سواء كمدرب أو لاعب منذ 62 عاماً.

وفي الكرة السعودية ككل، لك يسجل الإيطاليون حضوراً طاغياً على مستوى الأندية الشعبية، ففي النصر تولى والتر زينغا تدريب الفريق في عام 2010، ومواطنه فابيو كانافارو في 2016، ولم يتول غيرهما أو يلعب مع أصفر العاصمة أو أندية الشباب وأهلي جدة.