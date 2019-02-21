الهلال يزيد أوجاع اتحاد جدة ويعزز صدارته بثنائية

حسم الهلال "الكلاسيكو" بعد فوزه على ضيفه اتحاد جدة 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، يوم الخميس، ضمن قمة مباريات المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول إثارةً كبيرة بعدما تبادل الفريقان الهجمات مع أفضلية للهلال في الاستحواذ، حيث كاد الفرنسي بافتيمبي غوميز أن يفتتح التسجيل بعد مرور 7 دقائق بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله ياسر الشهراني ليحول الكرة خارج المرمى، وواصل الهلال هجومه وأهدر قائده محمد الشلهوب هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله البيروفي كاريليو ليسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

ورد الاتحاد على هجوم الهلال بهجمة خطيرة حينما تلقى مهاجمه الصربي بيتروفيتش تمريرة من زميله عبدالعزيز البيشي ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة، وواصل الاتحاد محاولاته وسنحت له فرصة خطيرة حينما سدد لاعبه غاري رودريغيز كرة قوية إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس عبدالله المعيوف، وفي الربع ساعة الأخير فرض الهلال سيطرته المطلقة وكاد لاعبه محمد كنو يباغت الاتحاديين بهدف مفاجئ بعدما سدد كرةً ذكية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها بصعوبة، وقبل نهاية الشوط الأول أهدر مدافع الهلال علي البليهي هدفاً محققاً بعد تلقيه عرضية مميزة من زميله كاريليو ليحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت فوق العارضة الاتحادية.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى الكرواتي سلافن بيليتش مدرب الاتحاد تغييره الأول بدخول لاعبه الإيفواري سيكو سانوغو بديلاً لزميله جمال باجندوح، وتحسن أداء الاتحاد في الشوط الثاني وكثف محاولاته على مرمى الهلال وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه بيتروفيتش الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها، وعند الدقيقة 65 دفع الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال بلاعبه الإيطالي سباستيان جوفينكو بديلاً للقائد محمد الشلهوب، وفي الدقيقة 67 تمكن الفرنسي غوميز مهاجم الهلال من تسجيل هدف السبق بعدما تابع كرةً عائدة من المغربي مروان دا كوستا مدافع الاتحاد ليسدد الكرة في الشباك.

وواصل الهلال هجومه وكاد مهاجمه الايطالي جوفينكو يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله الأسترالي ديجينيك ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس فواز القرني، ولم يتوقف هجوم الهلال ونجح لاعبه سالم الدوسري بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 82 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله الإيطالي جوفينكو ليواجه المرمى ويضع الكرة بالشباك، وحاول الاتحاد تسجيل هدف تقليص الفارق على الأقل إلا أنه فشل في الوصول إلى مرمى حارس الهلال عبدالله المعيوف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 52 نقطة في المركز الأول وبفارق 9 نقاط مؤقتاً عن النصر وصيفه والذي سيواجه الفيحاء يوم السبت في ختام المرحلة، وبقي الاتحاد على رصيده السابق 14 نقطة في المركز قبل الأخير.