غوميز ودا كوستا.. صراع ثنائي ينتظره "الكلاسيكو"

سيتواجه الفرنسي بافيتمبي غوميز، مهاجم الهلال، والمغربي مروان دا كوستا، مدافع اتحاد جدة، في قمة الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التحق الفرنسي بافيتمبي غوميز بالهلال الصيف الماضي وخاض معه 20 مباراة في الدوري مسجلا 16 هدفا، بينما وقع مروان دا كوستا للاتحاد مطلع يناير الماضي، لعب معه 3 مباريات وسجل هدفا واحدا.

ولم يكمل غوميز 5 مباريات فقط وتم استبداله فيها أما المغربي لم يتم استبداله في أي مباراة. ووصل عدد مراوغات مهاجم الهلال إلى 31 في 20 لقاء بمعدل 1.55 مراوغة، بينما لم يقم مدافع الاتحاد بأي مراوغة.

وكانت المواجهات الهوائية الناجحة، لغوميز 57، بمعدل 2.85 في المباراة الواحدة، بينما كانت لداكوستا 21 بمعدل 7 في اللقاء الواحد. في الصراعات الثنائية، قام مهاجم الهلال قام بـ282 بمعدل 14 في اللقاء بينما قام المدافع الاتحادي بـ57 في مبارياته، بمعدل 19 لكل لقاء . وبلغ التسديد على المرمى عند الفرنسي غوميز 77 تسديدة بمعدل 3.85 في اللقاء الواحد، بينما سدد داكوستا مرتين فقط على المرمى. ووصل عدد التمريرات عند غوميز إلى 236 تمريرة بمعدل 11.8، فيما قام داكوستا بـ130 تمريرة بمعدل 43.33. وصنع غوميز خلال 20 مباراة 6 أهداف بخلاف داكوستا الذي لم يصنع أي هدف. وخلص مهاجم الهلال 6 كرات بالمقابل خلص داكوستا 9 كرات.

وتصدى دا كوستا مدافع الاتحاد لكرتين من تصويبات المنافسين بينما لم يقم غوميز بأي تصدي، وسبق أن خاض الفرنسي كلاسيكو الذهاب فيما ستشهد جدة أول ظهور للمغربي في مباراة الفريقين.