الأسد غوميز.. كسر حاجز "اللغة" واقتحم قلوب الهلاليين

يمتلك الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الفريق الأول بنادي الهلال، قاعدة جماهيرية واسعة تحرص على متابعة اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، والتي يتفاعل عبرها مع الجمهور بشكل مميز وطريف.

ويتصدر غوميز قائمة ترتيب هدافي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بـ "17 هدفا"، ونجح في هز شباك اتحاد جدة في المباراة التي كسبها الهلال، يوم الخميس، بثنائية دون مقابل، سجل فيها غوميز هدف فريقه الأول.

ونجح صاحب الـ "33 عاما" في كسب احترام المنافسين وجماهير الخصوم، عن طريق تغريداته عبر "تويتر"، ولا يكتفي فقط بتسجيل الأهداف داخل الملعب وتقديم الأدوار المطلوبة منه على أكمل وجه، بل يمتلك روحا مرحة وفكاهية ودائما ما يكون مبتسما، كما شكر جماهير الاتحاد عقب المباراة وتمنى للفريق التوفيق، وأضاف: الكرة السعودية تحتاجكم.

وسخر غوميز من نفسه، يوم الجمعة، بعدما نشر فيديو عبر "تويتر" لمهاراته التي قام بها في "الكلاسيكو" أمام الاتحاد، عندما شبه مهاراته بحركة لـ "إبل" في إحدى الفيديوهات، وتفاعل معه محبيه.. وعلق : جمعة سعيدة للهلاليين. وبعد مواجهة "الكلاسيكو" بساعات نشر فيديو لأسد يقطع أحد الأنهار، وأرفقه بتعليق قال فيه: بعد الفوز على النمر، يعود الأسد إلى مسقط رأسه في الرياض.

أدوار مجتمعية

ويحرص غوميز على لعب الأدوار المنوطة بمحترفي كرة القدم على أكمل وجب، ويهتم بالمسؤولية المجتمعية، وتفاعل الأسبوع الماضي، مع فيديو تداول على نطاق واسع في "تويتر"، حينما نشر معلم "فيديو" لتلميذ سجل هدفا من كرة ثابتة واحتفل على طريقة غوميز الشهيرة، ونوه المعلم إلى أن الطالب فقد والده قبلها بأسبوع في الحد الجنوبي، وأعاد غوميز نشر الفيديو في صفحته على "تويتر"، وذكر : سنتبادل بعض النصائح، سأريهم كيف يكملون احتفال الأسد، وسيعلمني كيف أضع المزيد من الأهداف.

كما نشر غوميز صورة على حسابه في "إنستغرام" مع مشجع كبير بالسن يحرص دائما على متابعة تدريبات الهلال، وكتب المهاجم الفرنسي رسالة له عبر حسابه الرسمي وباللغة العربية، وقال فيها: كل الاحترام لهذا الشخص.. دعمه يساعدني للنجاح مع الهلال كثيرًا.. لقائي اليومي له يعد من أسعد لحظات يومي.. أتمنى أن أدخل السعادة للهلال وبذلك أجعلك دومًا سعيد .. إن شاء الله. وعبر غوميز أيضا عن سعادته برؤية مشجع للهلال فقد بصره، وقال في صورة نشرها على "إنستغرام" : فخور بلقاء المشجعيين الغير عاديين، إن ضعف البصر ليس عائقا أمام حبهم لكرة القدم، وأود أن أشكره على منحي الكثير من الحب والعاطفة، إن معظم هذه اللحظات تذكرني بأننا جميعا سنصادق ذوي الإعاقة ونسهل إندماجهم في المجتمع.. بارك الله فيك.

وفي تركيا زار مركز جمعية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، وطالب بدعمهم لاسيما وأن العديد من العائلات لا تستطيع تحمل تكلفة توفير عربة خاصة بطفلها من ذوي الإعاقة، كما قدم دعمه للأطفال الذين يعانون من الجوع والفقر في مختلف أنحاء أفريقيا.

جانب تسويقي

وتعتبر وسائل التواصل الاجتماعي جانبا تسويقيا هاما للمهاجم الفرنسي، الذي يرتبط بعقد رعاية مع شركة "أديداس" للمنتجات الرياضية، ويحرص على تسويق الملابس والأحذية عبر حساباته ويروج أيضا لمتاجر أديداس في المنطقة التي يتواجد فيها، بالإضافة إلى نشر منتجات بقية الشركات المرتبط بها بعرض تسويقي.

العائلة

وعلى عكس العديد من اللاعبين الذين أهملوا أقاربهم وأسرهم بسبب الشهرة والأموال التي جنوها من كرة القدم، يرتبط الفرنسي غوميز بشكل كبير بأسرته وعائلته وأصدقائه، وفضل الحياة الإجتماعية على حياة السلوكيات الغير منضبطة.

وارتبط غوميز بعلاقة قوية بوالده الذي توفى قبل سنوات، وكان يحرص على نشر صوره في حساباته، وأشار دوما إلى أنه يفخر بكل ما تعلمه من والده أن كلماته ما زال يحتفظ بها، مؤكدا أنه دوما يفكر في والده.

ويشارك متصدر ترتيب هدافي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، صور أطفاله وزوجته مع المتابعين في صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى جانب أهم اللحظات العائلية في المنزل وخارج الملعب.

احفتال بيوم الحب

ودائما ما تكون مشاركات غوميز مختلفة عن البقية، لاسيما عندما احتفل العديد من النجوم بمناسبة يوم الحب "الفالنتاين" ووجهوا رسائل عدة إلى زوجاتهم وصديقاتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أن مشاركة غوميز كانت مختلفة بنشر صورة "أسد ولبوة"، وتمنى يوم حب سعيد للجميع، قبل أن ينشر صورة أخرى مع شريكة حياته في "إنستغرام".

دعم الأندية السابقة

غوميز من اللاعبين الذين لا ينسى دعم الأندية التي أرتدى قمصانها، ويحتفظ بعلاقاته المميزة مع الفرق التي لعب لها، وبالجماهير الذين ساندوه ويطالبونه من وقت إلى آخر بالعودة.

ويوجه اللاعب الفرنسي رسائل دعم للأندية السابقة، عبر "تويتر وإنستغرام"، لاسيما قبل المباريات الهامة، ويحضر مباريات الأندية عندما يجد وقتا مناسبا، وكان رئيس سانت أتيان الفرنسي كرمه في وقت سابق عندما زار الفريق في أحدى المباريات.

كوليبالي وسالا

وكان غوميز من اللاعبين الذين دعموا كوليبالي، مدافع نابولي، عقب تعرضه لإعتداء عنصري من قبل مشجعي إنتر ميلان خلال مباراة جمعت الفريقين، ونشر غوميز صورة اللاعب السنغالي الأصل والفرنسي الجنسية على "إنستغرام".

وودع الأرجنتيني إيميليانو سالا بعد العثور على جثته بين حطام الطائرة المنكوبة في قنال المانش، ونشر صورته في "تويتر"، قائلا: أرقد بسلام.. إيميليانو سالا.. وكان من اللاعبين الذين طالبوا باستمرار عملية البحث عن الطائرة المنكوبة قبل العثور على جثة المهاجم الأرجنتيني الذي انتقل من نانت الفرنسي إلى كارديف الويلزي.

قميص عموري

ولم يتوقع غوميز أن يلتقي بعد 5 سنوات، بالإماراتي عمر عبدالرحمن لاعب الهلال الحالي والذي يغيب بسبب الرباط الصليبي، بعد أن حصل على قميصه في يوليو 2013 من قبل صديق له كان يعمل في الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي، وقدم له قميص المنتخب الإماراتي وعليه رقم "عموري" كإهداء للاعب الفرنسي.

احتفاليته

يولي مهاجم الهلال، اهتمام خاصا باحتفاليته الشهيرة "تقليد حركة الأسد"، في قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به، وكان الموقف الذي حدث في مباراة "الكلاسيكو" بين الاتحاد والهلال الأكثر تداولا على وسائل الاعلام و"السوشيال ميديا"، بعدما احتفل بهدفه على طريقته الشهيرة، وتصادف وجود أحد الأطفال من جامعي الكرات أمام غوميز، وأخاف احتفال غوميز وتكشيره عن "أنيابه" الطفل، الأمر الذي دفعه للهروب.. وبعد المباراة توجه غوميز صوب الطفل ومنحه القميص الذي خاض به المواجهة.

ويتفاعل غوميز أيضا مع صور وفيديوهات احتفاليته التي تجد رواجا واسعا في السعودية، ويعيد "تغريد" الفيديوهات المتداولة في "تويتر"، بالإضافة إلى الصور المصصمة له على شكل "الأسد".

تجدر الإشارة إلى أن هناك حوالي مليون شخص يتابع غوميز عبر "تويتر".. وأيضا ذات العدد في "إنستغرام.