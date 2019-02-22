الدوخي: ديجينك استحق الإنذار ولن يواجه عقوبة انضباطية

أكد خالد الدوخي، مقيم الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الأسترالي ميلوس ديجينك استحق الحصول على البطاقة الصفراء في نهاية مباراة الاتحاد والهلال، وذلك لاستفزازه جماهير نادي اتحاد جدة.

وفاز الهلال بهدفين دون مقابل على الاتحاد، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الدوخي في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: لن يواجه ديجينك عقوبة من لجنة الانضباط بسبب تصرفه في الدقائق الأخيرة من المباراة، لكن من المتوقع معاقبة نادي الاتحاد بسبب تصرفات جماهيره في نهاية اللقاء، حيث سيرفع مراقب المباراة تقريرا يرصد فيه ما حدث.

وأضاف: الحكم الهولندي داني ماكيلي تعامل مع المباراة بشكل جيد وحضوره كان قويا، وفي الدقيقة 63 قراره كان صحيحا لأن الكرة لم تلمس يد مدافع الهلال وبالتالي لا توجد ضربة جزاء للاتحاد، وفيما يتعلق بمشادة دا كوستا وجوفينكو "د.72" كان الخطأ من لاعب الهلال والحكم نجح في السيطرة على الموقف وبعدها بثلاث دقائق كان هناك تهور من دا كوستا في تدخله على اللاعب الإيطالي، ومن الأفضل كان احتساب خطأ وإنذار دا كوستا.

وواصل: لاعب الاتحاد ركل لاعب الهلال في الدقيقة 76 وهناك تعمد واضح في الحال، وقرار الحكم بإخراج البطاقة الصفراء كان صحيحا، وبخصوص إلغاء هدف الهلال كان من الواضح أن جوفينكو كان في موقف تسلل، ولم يرفع الحكم المساعد رايته لأنه مطلوب منه أن يكمل الهجمة في مثل هذه الحالات وبعدها يمكن العودة إلى تقنية الفيديو للتأكد من مثل هذه الحالات الصعبة.